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عناوين الصحف ليوم الخميس 11 تموز 2024

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 الأخبار: عسكر إسرائيل يرفع الصوت: لصفقةٍ الآن

نصر الله: إسرائيل فشلت... وجبهتنا رهن قرار حماس
الرئيس الإيراني د. مسعود بزشكيان: معاً لبناء منطقة قوية ومزدهرة

 

 

 

 

النهار: "تقاطع" متجدّد بين المعارضة والعونيين على التشاور

 

 

 


الجمهورية: رافضو الأعراف يطرحون أعرافًا جديدة
خلط أوراق او الإستعداد للمجهول؟

 

 

 

الديار: نصرالله يؤيد «حماس» في قراراتها ويوكلها التفاوض باسم «المحور»
بري والاشتراكي نعيا تحرك المعارضة وشرف الدين يدعو لمحاكمة ميقاتي ومولوي

 

 

 


اللواء: جبهة الجنوب تنتظر «هدنة غزَّة»... وعقبات تواجه حراك المعارضة الرئاسي
قلق مصري من العدوان الإسرائيلي على لبنان.. ونصر الله: نقبل ما تقبله «حماس»

 

 

 


البناء: نصرالله: الخيار العسكريّ لجيش الاحتلال سقط والإصرار قد يجلب الخراب الثالث / * من يفشل في رفح منذ شهرين يهدّد باجتياح الجنوب… أي مئة ضعف مساحة رفح / * حماس تفاوض بالنيابة عن كل محور المقاومة ونقبل ما تقبله ونوقف النار بتوقيتها /

 

 



l'orient le jour: Pourquoi le Golan devient le terrain de prédilection du Hezbollah

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: واشنطن لاستئناف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: بري متأكد أن الحلّ الرئاسي «في التفاهم».. وأوساط مقرّبة من قيادة الجيش: هذه حقيقة ملف تلامذة الكلية الحربية

 

 

 


الوطن السورية: «الحربي» الروسي دك معاقل «القاعدة» والجيش يؤلمه في «خفض التصعيد» … مصادر لـ«الوطن»: لا يوجد تواصل سوري مع أي حزب سياسي تركي

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