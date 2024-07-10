جمعية الأرض فندت المخالفات في مجرى وادي نهرالكلب الاثري (بالصور)

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فندت جمعية "الأرض - لبنان" في بيان، "المخالفات في مجرى وادي نهرالكلب الاثري والطبيعي"، واشارت الى انه "بالرغم من القرار القضائي الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٢ الذي إعتبر المسرح المُنشأ داخل حرم نهر الكلب مخالف للقانون مما يستوجب إزالته في مهلة أقصاها ٢٠٢٣/٩/٢٣، وبالرغم من عدم موافقة وزا رة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي التي قامت بها شركة كازينو وادي نهر الكلب، سمح وزير الطاقة والمياه من جديد للشركة بتشييد ممر خشبي بطول ٥٠ متر وعرض ٢٥ متر مطلع صيف ٢٠٢٤، تقدّمنا بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧ بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار وزير الطاقة والمياه ووقف تنفيذه، علماً انّه لوحظ في الفترة الأخيرة أعمال ردم مريبة تحصل ليلاً ونهاراً في مجرى النهر تدفعنا إلى طرح بعض التساؤلات: من يقوم بهذه الأعمال؟ لصالح من تُقام هذه الأعمال؟ هل يجوز إستباحة موقع أثري وطني مرشّح أن يكون على لائحة التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو دون تحرّك أجهزة الدولة للحفاظ عليه؟".