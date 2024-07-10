فياض من الصوانة : ماضون في تحقيق أهدافنا من المواجهة التي خاضتها المقاومة

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أقام "حزب الله" مجلسا عاشورائيا في بلدة الصوانة الجنوبية، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض وفعاليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل شهداء وحشد من أهالي البلدة.

افتتح المجلس بقراءة زيارة عاشوراء وآيات قرآنية، وتخلله تلاوة للسيرة الحسينية وكلمة للنائب فياض رأى فيها أن "المعركة الدائرة في هذه الأيام مع العدو الإسرائيلي حساسة وحرجة، وأن تطورات الموقف في غزة ستنعكس مباشرة على الواقع الجنوبي".

ولفت النائب فياض إلى أن "المواجهة في بُعدها العسكري إن في غزة وان في الجنوب اللبناني باتت واضحة من حيث نتائجها، لأن العدو الإسرائيلي قد هُزم عسكرياً على الرغم من أن الحرب لم تضع أوزارها بعد، وأن ما يسعى إليه العدو حالياً هو البحث عن مخرج أو إنجاز ما كي يموّه فيه نتائج هذه المعركة على المستوى العسكري".

وشدد على أنه "كما نجحنا على المستوى العسكري في هزيمة العدو، لن نعطيه المخرج الذي يتيح له أن يحقق أياً من أهدافه السياسية، وبخاصة أن مقاومتنا نجحت نجاحاً باهراً على المستوى الميداني والقتالي والتقني والبراعة والاحتراف التي أظهرها مجاهدونا الأبطال".

ختم:" ماضون في تحقيق أهدافنا من هذه المواجهة التي خاضتها المقاومة، وستستكمل بالدم والتضحية والثبات تأكيداً على انتصارنا للثورة الحسينية المباركة".