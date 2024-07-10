حمية أعلن البدء بتسيير باصات النقل المشترك على خطوط سيرها المحددة خلال ثلاثة أشهر

ستة وتسعون باصاً للنقل المشترك ستسير في المناطق اللبنانية كافة خلال ثلاثة أشهر، هذا ما
ولفت، في مؤتمر صحفي خلال جولة له في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل بحضور عددٍ من المعنيين، إلى أنّ التجربة متواضعة، آملاً أنّ تعمم على القطاعات، ومتحدثًا عن الباصات ومواصفاتها.
وذكر حمية أنّ "الباصات مملوكة من قبل الدولة اللبنانية وسيتم تشغيلهم من قبل القطاع الخاص، وهي تتمتع بمواصفات عصرية من حيث الشق التكنولوجي اي هناك كاميرات على السائق والركاب، بالاضافة الى وجود "Gps" لتحديد مكان الباص وغرفة تحكم اساسية للتحكم بعمل كل الباصات، ووجود تطبيق لهذه الباصات لمعرفة مواعيدها، أما الدفع فقد يكون الكتروني وقد يكون مسبق عبر بطاقات يتم تشريجها".
وشدد رئيس مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر على أهمية هذه الخطوة، آملا ان "تواكب هذه الخطوة بإحاطة مطلوبة من السلطات المحلية والاجهزة الامنية لتحصينها وتوفير مقومات النجاح والاستمرار والاستدامة".
حمية