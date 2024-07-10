البابا فرنسيس عين الخوري مخايل مدبّرًا رسوليًّا للكرسي الشاغر في أبرشيّة سيّدة شهداء لبنان في المكسيك

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أعلنت أمانة سرّ البطريركيّة المارونيّة، أن "قداسة البابا فرنسيس عيّن حضرة الخوري إيلي مخايل، من أبرشيّة مار مارون بروكلين في الولايات المتّحدة الأميريكيّة، مدبّرًا رسوليًّا للكرسي الشاغر في أبرشيّة سيّدة شهداء لبنان في المكسيك، بعد استقالة راعيها سيادة المطران جورج أبي يونس لبلوغه السنّ القانونيّة".

ولفتت المارونية، الى أنه "من أبرشيّة البترون أصلًا، وينتمي حاليًّا لأبرشيّة مار مارون بروكلين منذ العام 1998".

وذكرت أنه "يتكلّم اللغات العربيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة بالإضافة إلى الإسبانيّة التي أتقنها في كولومبيا وليما حيث كان يرسله سيادة المطران غريغوري منصور لخدمة الموارنة قبل إنشاء إكسرخوسيّة كولمبيا والبيرو والإكوادور".