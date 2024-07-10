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بشرى "سارة" من الضمان الاجتماعي لمن تعذر عليه تأمين برامج المكننة اللازمة

10
JULY
2024
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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "استكمالا لما صدر عن الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع يوم أمس بين المدير العام للصندوق محمد كركي ووفد نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون، حيث عرض ممثلو بعض المستشفيات العقبات التي تحول دون التزامهم بنظام العمل الجراحي المقطوع، وأبرزها إشكالية بإدراج هذا النظام على برامج المكننة لديها، وفي إطار العمل على تذليل كافة العقبات أمام تطبيق نظام الأعمال الجراحية المقطوعة، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 10/7/2024 حملت الرقم761 قضى بموجبها معالجة الإشكالية المطروحة".

وأضافت "هذا الإجراء يأتي ضمن مناخ التعاون الذي لطالما دعا إليه المدير العام، كذلك يعكس التجاوب الذي تبديه إدارة الصندوق تجاه القطاع الإستشفائي والذي من شأنه تسهيل إنجاز معاملاته ومعالجتها وبالتالي الإسراع في قبض مستحقاته المالية كي يحافظ لبنان على دوره كمستشفى الشرق ويؤمن الضمان أفضل الخدمات للمضمونين من دون تكبيدهم أعباء مالية خيالية"
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