بسبب الميراث.. اطلق النار على شقيقه وابنه!

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وقع صباح اليوم إشكال عائلي في حي آل عبيد قضاء الضنية وسرعان ما تطور لإطلاق نار.

وافادت المعلومات ان الاشكال حصل بين كل من المدعو (ح.ع) من جهة, وشقيقه (ش.ع) وابنه (ع.ع) من جهة أخرى, وتطوّر الخلاف بين الطرفين, حيث أقدم "ش.ع" على ضرب شقيقه (ح.ع) بحجر على رأسه, وسرعان ما تطور إلى إطلاق نار من بندقية صيد, حيث قام (ح.ع) بإصابة أخيه في يده وابن أخيه في عينه".

وقد تم نقل الجريحين إلى مستشفى الضنية الحكومي بواسطة سيارة مدنية, ومن ثم إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم, وقد ووصفت حالتهما بالمستقرة.

وعُلِمَ أن "السبب الرئيسي للإشكال يعود إلى خلاف سابق حول الميراث.

وقد حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثة.