"فوربس": الليرة اللبنانية أضعف عملة في العالم!

A + A -

بعد تصنيف «بلومبرغ» لليرة اللبنانية على انّها الأسوأ أداء منذ بداية 2024، صنّفت «فوربس» العملة اللبنانية على انّها الأضعف في العالم.





في المشهد المالي العالمي الذي تهيمن عليه عملات مثل الدولار الأميركي واليورو، تعاني العملات الأقل شهرة من انخفاض حاد في قيمتها. غالبًا ما يتّم تصنيف هذه العملات على أنّها «الأضعف» أو «الأقل قيمة» في العالم، وغالباً ما تكون العملة الضعيفة في دول مثقلة بصعوبات اقتصادية حادة.

يعود انخفاض قيمة العملة إلى عوامل عدة مجتمعة ابرزها: ارتفاع معدلات التضخم، التنوع الاقتصادي المحدود وتقلص الاستثمار الأجنبي، غياب الاستقرار السياسي، الى جانب الصراعات المستمرة، والعقوبات الدولية.

واستناداً الى تقرير «فوربس»، فإنّ الليرة اللبنانية هي أضعف عملة في العالم.

وفي ما يلي أضعف 10 عملات في العالم، مرتبة حسب أسعار صرفها مقارنة بالدولار الأميركي.

وتحتل الليرة اللبنانية حالياً المرتبة الأضعف في العالم، حيث يعادل الدولار الواحد حوالى 89578 ليرة لبنانية.

يعكس الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية الاقتصاد اللبناني المضطرب بشدة، والذي يتميز بالبطالة المتفشية، والأزمة المصرفية الحادة، والاضطرابات السياسية، وارتفاع معدلات التضخم إلى ما يزيد عن 200%. يمكن إرجاع المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد إلى الأزمة المالية لعام 2019، والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 والانفجار المدمّر في مرفأ بيروت في عام 2020.





الريال الإيراني: تبلغ قيمة الريال الإيراني حاليًا 0.000024 دولار، ما يعني أنّ الدولار الواحد يعادل 42087 ريالاً إيرانياً.

يُعرف الريال الإيراني على نطاق واسع بأنّه العملة الأقل قيمة في العالم، حيث يتمّ حاليًا تبادل ما يقرب من 42,225 ريالاً ايرانياً مقابل دولار أميركي واحد في السوق السوداء، هذا الانخفاض بدأ في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 وسط عدم الاستقرار السياسي والعقوبات الاقتصادية.

الدونج الفيتنامي: يحتل الدونج الفيتنامي المركز الثالث، حيث تستطيع كل وحدة من العملة شراء 0.000039 دولار، أي أنّ 1 دولار أميركي تعادل تقريبًا 25442 دونجاً فيتنامياً.

هناك عدد من المتغيرات أثّرت على سعر الدونج الفييتنامي مثل أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي ونشاط التصدير والاستيراد.

كيب لاوسي: يحتل الكيب اللاوسي، او اللاوي، الذي تمّ تقديمه في الخمسينيات من القرن العشرين، المرتبة الرابعة بين أضعف العملات، حيث تبلغ قيمة الكيب الواحد 0.000046 دولار، ما يجعل الدولار الواحد يعادل 21705 كيب.

لقد تأخّرت لاوس، إحدى أقل الاقتصادات نمواً في جنوب شرق آسيا، عن جيرانها بسبب الاعتماد الكبير على الزراعة وصادرات الموارد الطبيعية، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المحدود في قطاعي الصناعة والخدمات.



