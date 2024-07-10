قصف مدفعي لمركبا وأطراف هونين و5 غارات على كفركلا ليلا!

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استهدف القصف المدفعي المعادي قرابة الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، بلدة مركبا وأطراف هونين، تسبب بحريق في منزل.

وبينما كانت فرق الإطفاء في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية تعمل على اخماد الحرائق التي اندلعت فجرا جراء القصف المدفعي المعادي الذي استهدف البلدة مجددا، القت محلّقة معادية قنبلة في المحيط ما أدى إلى اصابة احد افراد الفريق بجروح طفيفة في كتفه.

كما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة جوية رابعة استهدفت بلدة كفركلا عند الساعة 3.15 فجرا. وبعد ساعة، جددت الطائرات الحربية غاراتها على البلدة للمرة الخامسة .