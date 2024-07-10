living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصارف لبنان: صراع «الإخوة» على ما تبقّى

10
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
محمد وهبة- تعقد، اليوم، جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غير عادية بناءً على دعوة مجلس الإدارة، وعلى جدول أعمالها مشروع تعديل النظام الداخلي بما يتيح التمديد لرئيس مجلس الإدارة الحالي سليم صفير، لمدّة سنة إضافية بعد تمديد سابق لمدّة سنة. ووفق الاتصالات التي كانت جارية حتى أمس، فإنه لا يتوقع أن يتأمّن نصاب الجمعية العمومية، بسبب اعتراض مجموعة من المصارف المتوسطة والصغيرة التي تطالب بأن يتم تمثيلها بعضوين في المجلس، سواء بعدده الحالي البالغ 12 عضواً أو بعد زيادته إلى 14 مقعداً.في السنوات الخمس الماضية، سجّل انقسام بين المصارف محوره إدارة التعامل مع الأزمة. في أول أيام الأزمة، كانت هناك مجموعة من المصارف (مجموعة مصغّرة عن مجلس الإدارة) التي تعدّ من الأكبر حجماً، تزور السرايا الحكومية وتدعى إلى اجتماعات متصلة بخطّة التعافي وإعادة الهيكلة. وواصلت هذه المجموعة بعقد لقاءات خاصة مع المسؤولين، سواء في الحكومة اللبنانية أو مع ممثلي صندوق النقد، أو مع أي أطراف أخرى معنية. وطوال هذه الفترة برز إلى الواجهة عدد من المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، والكابيتال كونترول، وغيرها من المشاريع التي استحوذت على أخذ وردّ بين المعنيّين والمصارف، إلا أن المصرفيين المعترضين الذين يدّعون أن عددهم يصل إلى 15 مصرفاً، يتّهمون المجموعة المصغّرة بأنها تعمل وفقاً لمصالحها الخاصة بعيداً عن مصالح القطاع المصرفي بكامله. وفي هذه المجموعة انقسام طفيف أيضاً، بين من يريد أن «يُلاطف» المصارف الأصغر، وبين من لا يهتم بها. والاتهامات الموجّهة للمجموعة، تتضمّن أيضاً أنها لا تريد الضغط على الحكومة لتتحمّل مسؤولية الخسائر، وأنها هي التي شاركت مع مصرف لبنان بوصفهم «صانعي السوق» في استدراج الودائع وتبديدها، وهو مسار لم يكن في إمكان المصارف الصغيرة والمتوسطة مواجهته، بل كان عليها أن تنخرط فيه أن تخسر وتخرج من السوق.
 
المصارف الكبرى كانت «محظيّة» لدى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، علماً أن لائحة المحظيين كانت تتضمّن عدداً محدوداً من المصارف الصغرى أيضاً. لكن الحال قبل الانهيار لم يكن يسمح بإخراج المشاكل إلى الواجهة، إذ كان التنافس على «الجبنة»، بينما الوضع الآن مختلف تماماً، إذ إن التنافس على حجم الخسارة التي سيتحمّلها كل مصرف. لذا، إن توصيف الانهيار المصرفي بأنه ناتج من «أزمة نظامية» هدفه التصويب على «صانعي السوق» الذين يعملون تبعاً للأرقام التي ترد في ميزانياتهم، وليس تبعاً لمصالح كل اللاعبين في السوق. فإذا كانت الميزانية تشير إلى إمكانية الإنقاذ وفق معايير محدّدة، فإن صانعي السوق لا يبالون إذا كانت هذه المعايير تنطبق على المصارف الصغرى والمتوسطة، ولو أن هذه الأخيرة غرقت بسببهم. وصانعو السوق لديهم إمكانات أكبر لأسباب موضوعية، فهم حصلوا على الأموال من مصرف لبنان بالعملة الأجنبية واشتروا بها مؤسسات وأملاكاً في خارج لبنان هي الآن موجودة ضمن أصولهم ويمكنهم تسييلها. وهم كانت لهم الأولوية في الهندسات المالية التي درّت مبالغ طائلة على المصارف، سواء جرى توزيعها كأرباح أو جرى تضمينها في رأس المال. على أيّ حال، ما تطالب به المصارف الصغيرة والمتوسطة هو أن يكون هناك علاج على مستوى واحد للجميع يهدف إلى استعادة الثقة. فهل تستعاد الثقة من أجل بضعة مصارف كبرى، أم من أجل القطاع المصرفي كلّه؟
المصارف الصغيرة تتهمّ المصارف الكبيرة بأنها جرّتها إلى الانهيار
 
وسط هذا الوضع كلّه، استجمعت المصارف الصغيرة قواها من أجل منع نصاب الجمعية العمومية الذي يتطلب 75% من الأصوات، وهي تدّعي أنها تملك أكثر من 30% بيدها، وأن ثمن التمديد لسليم صفير وسائر أعضاء مجلس الإدارة هو تمثيل المصارف الصغيرة بعضوين، سواء تم الاتفاق على إبقاء عدد الأعضاء 12 عضواً، أو توسيع مجلس الإدارة إلى 14 عضواً.
 
وفي كل الأحوال، لم يصل الانقسام المصرفي إلى الدرجة التي يصبح فيها مماثلاً للانقسام الذي شهدته جمعية المصارف في مطلع التسعينيات حين انقسمت بين مصارف ترغب في الانخراط في إقراض الدولة بالعملة الأجنبية، وفي مصارف ترفض ذلك. الرافضون خرجوا من السوق، بينما الآخرون واصلوا امتصاص الدولارات من المودعين وتبديدها وإخفاء سوء ائتمانهم تحت السجادة لأكثر من 20 سنة حتى انهيار القطاع بكامله. لذا، يبدو الانقسام الحاصل اليوم بين المصرفيين مرتبطاً بالقطعة الأخيرة من الجبنة أكثر ممّا هو انقسام جذري. الكبار يرغبون في الحفاظ على «الشهرة» و«الأصول» (الأصول تتضمّن الأموال السائلة والأملاك المسجلة باسم مؤسساتهم وباسمهم الشخصي وباسم عائلاتهم...) التي راكموها في لبنان والخارج، والصغار ليس لهم إلا أصول محليّة متهالكة يمكن الحفاظ على جزء منها تبعاً لمعايير الإنقاذ المعتمدة.
الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   