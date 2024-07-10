الأسد: العلاقة بين سورية وإيران تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ

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الوطن السورية: أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العلاقة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ.

موقف الرئيس الأسد جاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها على مختلف الصعد.

وحسب البيان الرئاسي فقد أكد الرئيس الأسد خلال الاتصال أن العلاقة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ، وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية.

من جهته أكد الرئيس بزشكيان على دعم بلاده لسورية والمقاومة وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.