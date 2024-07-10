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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 10 تموز 2024

10
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس
تساءلت مصادر إقليميّة عن أسباب الموقف المتشدّد الذي أطلقه زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي ضد السعوديّة بعد اتهامها بالوقوف وراء نقل المصارف من صنعاء إلى عدن مهدداً باستهداف مطارات ومنشآت سعودية. وقالت المصادر يبدو أن للأمر علاقة بالمفاوضات الجارية حول مستقبل اليمن وخطأ التقدير السعودي لكيفيّة التعامل مع أنصار الله بعد حرب غزة وتغيير المعادلات الإقليمية لصالحهم أو أن الأمر كان بمثابة جس نبض سعوديّ جاء الرد عليه بهذه القوة قطعاً لدابر الدخول في حسابات خاطئة.



خفايا
قال خبراء ماليون إن إعلان المملكة العربية السعودية عدم تجديد اتفاق تسعير بيع نفطها بالدولار الأميركي بما يفتح لها فرص التعاون مع أسواق عالميّة كالسوق الصيني الضخم الذي يرفض تسعير النفط بالدولار يشكّل تمرداً سياسياً كبيراً على السياسات الأميركيّة ويمثل أقوى ضربة يمكن للدولار أن يتلقاها في ظل تراجع سياسيّ في المكانة الأميركيّة عالمياً وتبؤّ الصين المكانة الأولى في اقتصادات العالم هذا العام بفارق 20% عن حجم الاقتصاد الأميركي بما يفتح الآفاق على متغيّرات في محافظ ائتمانيّة كبرى قد تلجأ إلى سلة عملات مكان الدولار أو تحتمي باللجوء إلى الذهب بدلاً من الدولار ما يزيد الأزمة تعقيداً.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
ضاعت مسؤولية تنفيذ بعض المشاريع الملحَّة بين مجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان رغم أن تمويلها متوفر من مصادر أجنبية وتم تحويل المبالغ إلى الحكومة اللبنانية!


غمز
إستغرب رجل أعمال خليجي حملة التشويش التي يتعرض لها بهاء الحريري من بعض الإعلام قائلاً:يعبدون من سرقوا أموالهم وخرّبوا الدولة، وينتقدون من يحاول أن ينير شمعة في نفق الأزمات اللبنانية!

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