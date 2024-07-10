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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 تموز 2024

10
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الأخبار: مفاوضات الدوحة: المقاومة تنتظر «الضمانات»

تمارين على رحلات «الهدهد»: ساعات كفيلة بشلل تام لشمال الكيان

 

 


الديار: «خماسية باريس» في ضيافة قصر الصنوبر والمعارضة تكشف خارطة طريقها
تفاهم عين التينة ــ ميرنا الشالوحي... الحصة المسيحية في السلطة للوطني الحر
منصوري في واشنطن: المركزي والمصارف أنجزت ما عليها... حاسبوا الحكومة

 

 

 

اللواء: الخماسية تنصح المعارضة بجلسة يدعو إليها بري.. وبرودة في عين التينة
تدخُّل رئاسي لمعالجة الكهرباء.. و40 صاروخاً رداً على اغتيال مرافق نصر الله

 

 



البناء: تصعيد عسكري وسياسي يطرح أسئلة حول نضج المسار التفاوضي لإنتاج اتفاق / اجتماع رؤساء المخابرات اليوم لتقييم المخاطر على المفاوضات… وحماس تحذّر / الهدهد 2 يكشف نقاط ضعف جيش الاحتلال في جبهة الجولان والمقاومة تستهدفها /

 

 

 

 

النهار: المعارضة تفتح منفذاً رئاسياً لتشاور بلا أعراف

 

 

 

 

الجمهورية: مبادرة المعارضة تنضم الى المبادرات
جعجع يسدي خدمة لبري!

 

 

 

l'orient le jour: Malgré quelques fissures, la base du Hezbollah reste soudée « derrière la résistance »

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الأنباء الكويتية: مبادرة من نواب المعارضة تربط التشاور بفترة زمنية لـ 48 ساعة وحركة سياسية داخلية باتجاه اللجنة «الخُماسية»

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: قصف إسرائيلي عند الحدود السورية يودي بحياة الحارس الشخصي السابق لنصر الله
المسيرة الإسرائيلية استهدفت سيارة لـ«حزب الله» ما أدى إلى مقتل شخصين

 

 


الوطن السورية: بحث وبزشكيان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها على مختلف الصعد … الرئيس الأسد: العلاقة بين سورية وإيران تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ

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