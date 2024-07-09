غادة عون: أليس من حق اللبنانيين معرفة مصير مبلغ الـ 8 مليار دولار؟

A + A -

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "إكس":

" إلى كل الذي يروّج تضليلا أن مبلغ ال 8 مليار $ الذي تحقّقت منه شركة "كرول" والذي دخل الى الحساب الاستشاري في شركة "أوبتيموم"، هو قيود حصلت في سياق الهندسات المالية لتغطية خسائر المصرف المركزي. طيّب، على فرض صحة هذا الامر، لماذا كل هذا التكتّم من قبل ال BDL، ولماذا لا يفصح عن مضمون الحساب وقيوده وكيف صرفت هذه العمولات والى اين ذهبت. امام سرقة العصر، وأمام إفقار الشعب اللبناني وتجريده من مدخراته وانهيار الاقتصاد، أليس من حق اللبنانيين معرفة كل شاردة وواردة عن هذا الحساب. المطلوب الشفافية، المطلوب عدم التستّر على اي هدر، المطلوب الحقيقة. برسم حضرة الحاكم".