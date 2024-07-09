living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موعدان سيشكلان محور متابعة

9
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الاربعاء في الدوحة، والخميس في القاهرة. موعدان سيشكلان محور متابعة في اليومين المقبلين، لمعرفة مصير التفاؤل المستعاد بقرب التوصل الى هدنة في غزة، بعد تراجع حركة حماس عن مطلب الوقف الدائم للنار في مقابل بدء الافراج عن الرهائن.
اما اشارة التفاؤل لبنانياً، فسارع الى التقاطها من عين التينة وزير الداخلية بسام مولوي، الذي استبشر بأخبار طيبة عن الجنوب من الرئيس نبيه بري، وبشَّر بموسم اصطياف مستقر، في وقت كانت الاعتداءات الاسرائيلية على وتيرتها المرتفعة، حيث استشهد اليوم أحد ابرز المرافقين السابقين للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، على طريق دمشق.
وبالانتقال الى الشأن الداخلي، حضر ملفا الحربية والكهرباء في مشاورات ما قبل الجلسة الحكومية التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، من دون التوصل الى اي نتيجة.
ففي الموضوع الاول، اعتبر وزير الاعلام ان رأيي وزير الدفاع وقائد الجيش لم يُقنعا الوزراء. أما في الموضوع الثاني، فأبدى تفاؤله بحل أزمة الكهرباء المستجدة بحلول الخميس، في وقت نقلت مصادر وزير الطاقة لل او.تي.في. اجواء اكثر حذراً في هذا السياق.
اما في الشأن الرئاسي، فملء للوقت الضائع في انتظار التهدئة في غزة، وتالياً الجنوب، بنقاش دستوري لا طائل منه، حيث تقدم نواب المعارضة اليوم باقتراحي مخرجين يؤديان الى انتخاب رئيس، حضرا على طاولة النقاش التي جمعت في قصر الصنوبر وفداً من النواب المذكورين مع سفراء اللجنة الخماسية.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   