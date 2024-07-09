راعي عرض مع وفد من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" مشكلة التقاعد وتداعياتها عليهم

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وفدا من اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور فريد عثمان.

وعرض عثمان للراعي "مشكلة التقاعد وتداعياتها على أوضاعهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأساتذة، كما كل اللبنانيين".

وبعد اللقاء، قال عثمان: "قمنا بزيارة غبطة البطريرك الذي يملك الحكمة الوطنية والحرص على الجامعة اللبنانية، ووضعناه في صورة الوضع الذي يعاني منه الأساتذة المتعاقدون منذ سنوات، والأهم موضوع التفرغ القابع في وزارة التربية منذ فترة طويلة".

أضاف: "نشكر لغبطته تجاوبه معنا ومحبته الكبيرة للجامعة اللبنانية وأساتذتها، واتصل مباشرة بمعالي وزير التربية، وتداول معه في ملف التفرغ، طالبا بإيجاد الحلول اللازمة لإقرار الملف في مجلس الوزراء بالسرعة القصوى، نظرا إلى أهمية الجامعة الصرح الأكاديمي وضرورة الحفاظ على دورها الوطني".

ابراهيم بري

بعدها، استقبل الراعي المحامي ابراهيم بري، وعرض معه أمورا نقابية.

أبو غزالة

والتقى الراعي ظهرا، الدكتور طلال أبو غزاله، الذي أطلعه على أجواء التحضيرات لحفل افتتاح مصنع تجميع أجهزة إلكترونية وإنتاجها بعد غد الخميس في الجامعة اللبنانية - مجمع بيار الجميل في الفنار.