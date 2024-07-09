شعبة المعلومات أوقفت مطلوبا بجرم مخدرات في جل البحر - صور

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتحديد أماكن وجودهم وتوقيفهم، في مختلف المناطق اللبنانية.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى:ش. س. (من مواليد عام 2002، فلسطيني)، في حقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

بتاريخ 20-06-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة جل البحر - صور.

أودع الموقوف المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني في حقه، بناء على إشارة القضاء المختص.