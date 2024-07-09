living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا أكثرية ولا أقلية ولبنان الخاسر الأكبر (حبيب البستاني)

9
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من الواضح أن لبنان ليس الدولة الوحيدة في العالم التي يتنازع فيها الجميع على السلطة، وفي الوقت الذي لا يستطيع أي من الأفرقاء السياسيين فرض مرشحه على الآخرين والإتيان به رئيساً، يتبارى الجميع في ما بينهم لتسجيل التعادل السلبي وتسجيل النتيجة صفر، وكأن همهم ليس الإتيان برئيس أي رئيس إنما تسجيل نقاط في الوقت الضائع وذلك خدمة لراعيهم او رعاتهم الإقليميين والدوليين لا فرق. فالبلد "سائر على ما يقدر الله والكاتبو ربك بيصير" وذلك في غياب الحكماء وذوو القدرة على فرض الحلول أو تسهيلها، فالجميع داخل في اللعبة السياسية، وبدلاً من أن يشكل رجال الدين مرجعية وطنية أصبحوا هم أنفسهم بحاجة إلى من يقوم بالوساطة في ما بينهم لإصلاح ذات البين. فالأخطاء والمواقف الحادة أصبحت سمة المرحلة، فبتنا لا نستطيع التفريق بين رجال الوطن والدولة وبين الرعاع من أرباب الميليشيات الذين فقدوا كل قيم الدولة القادرة والمُوحدة.
العبرة مما يجري في الخارج فلنتعِظ
حدثان لافتان شهدتهما المنطقة على صعيد الممارسة الديمقراطية، الحدث الأول تمثل بانتخاب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلفاً للرئيس ابراهيم رئيسي الذي قتل بتحطم طائرته، وذلك بالرغم من الدعم العلني لعائلة الرئيس الراحل للمرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، مما يدل أن الشعب يمكنه التغيير بغض النظر عن الضغوط التي قد يتعرض لها. والحدث الثاني هو الانتخابات النيابية الفرنسية والنتائج التي خرجت بها والتي أدت إلى خسارة مدوية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد خسارته السابقة للانتخابات الأوروبية، ماكرون الذي حاول ونجح في الحد من الربح المؤكد للتجمع الوطني لليمين المتطرف Rssemblement national والتي أدت إلى صعود تحالف اليسار إلى المرتبة الأولى. ففي الوقت التي تعتبر فيه فرنسا يمينية الهوى والممارسة، لم يتوانى الرئيس الفرنسي من من يده لليسار ومساعدته على الربح بإعطاء التوجيهات العلنية لمؤيديه للتصويت لصالح التحالف وهو الخصم اللدود له. وكان لافتاً عدم قبول الرئيس الفرنسي لاستقالة رئيس الوزراء غابريال أتال من منصبه بعيد صدور النتائج، وهي العادة التي درجت عليها البلاد بضرورة استقالته وذلك لعدم تمتعه بالأكثرية المطلقة.
ما يصح في فرنسا لما لا يصح عندنا؟
ما قام به الرئيس الفرنسي من استمهال رئيس وزرائه بالاستقالة، وذلك بانتظار ما قد تسفر عنه المشاورات أو الاتصالات لتشكيل أكثرية، لتمكين الرئيس من الاستمرار في الحكم والحفاظ على الأكثرية وعدم اللجؤ لتسمية رئيس وزراء من المعارضة ليصار إلى المساكنة السياسية معه Cohabitation، وهذا لعمري بنظر بعض جهابذة المنظرين الدستوريين لدينا مخالفة دستورية! فهل إن عقد الحوار بين مختلف الأفرقاء تمهيداً لتعيين رئيس الوزراء يعتبر مخالفة دستورية؟ وما يصح في فرنسا "أم الدستور" اللبناني إذ إن لبنان أخذ من الجمهورية الرابعة دستوره، لما لا يصح في لبنان؟ فبالله عليكم قليلاً من التواضع، وكما يقول المثل إن الضرورات تبيح المحظورات فكيف إذا كانت المحظورات غير محظورة في بلد الديمقراطيات والدساتير التي أعطت العالم الممارسة الديمقراطية والأصول الجمهورية.
الحوار قبل الانتخاب
لكي لا نعود إلى قصة "البيضة والدجاجة" وهل البيضة قبل أم الدجاجة، فنحن همنا ليس البحث عن جنس الملائكة بقدر ما هو البحث عن مستقبل البلد أكان بالحوار أم بدونه، ومستقبل البلد لن يكون إلا بانتخاب رئيس بغض النظر عن الآلية والطريقة والأسس. المطلوب منا كلبنانيين وخاصة المسيحيين الذين هم في النهاية "أم الصبي" الذهاب إلى انتخاب رئيس وليكن مسبوقاً بالحوار ولما لا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   