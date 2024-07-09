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مولوي: هناك أخبار طيبة!

9
JULY
2024
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، وبحث معه في الأوضاع العامة، لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة والدور الذي تقوم به قوات "اليونيفيل" في منطقة عملها.
 
سفير بلجيكا
وإستقبل الرئيس بري سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية إضافة للعلاقات الثنانية بين البلدين.
 
وزير الداخلية
وتابع رئيس المجلس أيضا المستجدات السياسية والوضع الأمني خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي قال: "زيارتنا اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري مهمة وضرورية وقد إستبشرنا منه خيرا وأطمئن اللبنانيين إن شاء الله ستكون هناك أخبارا طيبة بالنسبة للوضع في الجنوب، ويتم وقف إطلاق النار في غزة قرببا وينسحب على جنوب لبنان، جنوب الأبطال والذي بالفعل يعاني من ظلم".
 
وأضاف :" وضعنا الرئيس بري أيضا في أجواء الأوضاع الأمنية في البلد وعمل القوى الأمنية وعمل كافة أجهزة وزارة الداخلية وعلى رأسها القوى الأمنية، بخاصة مع بداية موسم الإصطياف، آملين أن يمر هذا الموسم بشكل جيد ومريح وفي أجواء من الإستقرار والأمل للبنانيين الذين هم أهل الحياة والتطور والإستقرار".
 
وختم مولوي : طبعا تناولنا موضوعا مهما وهو موضوع المطار الذي يجب أن يولى الإهتمام الكامل لاسيما موضوع الطاقة والكهرباء وطبيعي الأمن فيه، والذي يقوم به جهاز أمن المطار وتوليه وزارة الداخلية بالشق المتعلق بها كامل الإهتمام".

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