living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جعجع: لماذا لا يُقرنون القول بالفعل؟

9
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، إلى أنّ "البعض يقول إنّ هناك 86 نائبًا على استعداد للمشاركة في طاولة حوار رسميّة يرأسها رئيس مجلس النّواب نبيه بري. إذا كان هذا الكلام صحيحًا، فلماذا لا يُقرنون القول بالفعل، بجلوسهم قدر ما يشاؤون حول طاولة برئاسة برّي؟".


وأوضح في بيان، أنّ "ما يهمّنا على مستوى "القوات اللبنانية" والمعارضة، هي المرحلة الثّانية المتعلِّقة بالدّعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتّى انتخاب رئيس للجمهوريّة، لأنّ المرحلة الأولى بالنّسبة إلينا، غير دستوريّة".


وأشار جعجع إلى أنّ "في ما يتعلّق بـ"القوّات اللّبنانيّة" والمعارضة، فنحن في حوار دائم بين بعضنا البعض، وأنتج هذا الحوار الاتفاق على مرشّح أوّل ومرشّح ثانٍ، كما أنّنا في حوار مفتوح مع أكثريّة الكتل النيابية، سعيًا لانتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للنّصوص الدّستوريّة. وهذا الحوار يحصل بشكل دائم، مع فارق أنّه بعيد كلّ البعد عن الطّبل والزّمر والاستعراضات الخنفشاريّة".

وشدّد على "أنّنا لن نقبل بأيّ حال من الأحوال أن نكون في عداد من يشارك في خلق أعراف دستوريّة، من خلال استيلاد طاولة حوار رسميّة قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة"، مؤكّدًا "أنّنا في حالة حوار دائم مع بقيّة الكتل النّيابيّة، ومن يريد طاولة استعراضيّة لحوار غير دستوري، فليذهب للمشاركة فيها، ولكن يبقى الأهم دعوة برّي إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتّى انتخاب رئيس الجمهوريّة".


كما ركّز على أنّه "لو تمّ التقيُّد بالدّستور منذ البداية، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وقد انحدرت أوضاع بلدنا وشعبنا بسبب استسهال خرق الدّستور والتكيُّف مرّة بعد أخرى مع أعراف انقلابيّة على الدستور، ولم يعد من المقبول ولا المسموح مواصلة هذا المسار الانحداري، الّذي حوّل الدّولة إلى دولة شكليّة والدّستور إلى وجهة نظر والوطن إلى ساحة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   