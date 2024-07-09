كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وارتفاعها بشكل إضافي وبسيط على الجبال، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، نتيجة تسرب كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، وذلك يوم الخميس.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

تحذير: نحذر المواطنين من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطىء الرملية يوم السبت، حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وارتفاعها بشكل إضافي وبسيط على الجبال، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تلامس ال 38 درجة في البقاع، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر في الفترة المسائية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع انخفاض محدود في المناطق الداخلية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة بحيث يزداد الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 29 درجة، في الداخل من 21 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80 %.

-حال البحر: مائج اجمالا. (ارتفاع الموج دون المتر) ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,35

-ساعة غروب الشمس: 19,51