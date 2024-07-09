بعد إصابة مواطن لها بصاروخ "الحزب"... أميركا تعلّق!

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قالت السفارة الأميركية في القدس لشبكة "CNN"، إن المواطن الأميركي الذي أُصيب بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، لم يكن يعمل لصالح الحكومة الأميركية.



وأضافت السفارة الأميركية في بيان: "تلقت السفارة معلومات بشأن إصابة مواطن أميركي عادي. نحن نجمع معلومات إضافية ويمكننا تأكيد أن الشخص لا يعمل لصالح الحكومة الأميركية. ومع ذلك، نظرا لمخاوف الخصوصية، ليس لدينا المزيد لمشاركته".



وتواصلت شبكة "CNN" مع وزارة الخارجية الأميركية.

وقال مركز الجليل الطبي، إن حالة المواطن الأميركي الذي أُصيب في إطلاق صواريخ حزب الله تجاه شمال إسرائيل "تتدهور".



وأضاف المركز الطبي في بيان أن الرجل، البالغ من العمر 31 عاما، أُصيب بشظايا في الجزء العلوي من جسده، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات، مساء الأحد بالتوقيت المحلي.



وأوضح مركز الجليل الطبي: "(تم إدخاله) إلى غرفة الصدمات، حيث اضطرت الفرق الطبية إلى تخديره ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وسيتم نقله إلى وحدة العناية المركزة العامة في وقت لاحق".



وأضاف المركز أن الاثنين الآخرين، وهما جندي ومدني، اللذين أُصيبا تم نقلهما إلى المستشفى في قسم الجراحة.