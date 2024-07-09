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الأنباء الكويتية: رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يتخلى عن تفاؤله بالتوصل إلى حل فور انتهاء معارك غزة. وفي هذا الإطار، أكد ان الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين الذي يقوم بجولة في أوروبا، سيتوجه فورا إلى لبنان عند التوصل إلى وقف للنار في غزة، لاستكمال المفاوضات التي قطعت شوطا بينه وبين رئيس المجلس، وان كان البعض يخشى ان تتم هذه المفاوضات تحت ضغط المعارك بهدف تحسين المكاسب وفرض الحلول.

ويضيف مصدر: «هذه المواقف كلها تأتي في إطار الضغط على المفاوضات».

وترى المصادر ان أجواء التوافق تبقى هي المرجحة نتيجة الزخم الدولي الضاغط لإنجاح المفاوضات، على الرغم من محاولات المماطلة من حكومة نتنياهو لكسب الوقت حتى زيارته إلى الولايات المتحدة في القسم الأخير من الشهر الجاري، الأمر الذي حرك العديد من الدول لإجراء الاتصالات لدفع الأمور نحو تسريع الاتفاق والتهدئة.