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الأنباء الكويتية: تشهد الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية إطلاق مواقف من الضفتين. ففيما عاد وزير الدفاع الأسرائيلي يوآف غالانت إلى نغمة التهديد بعدما اقلع عنها عقب زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قال الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله «ان الوضع مفتوح على كل الاحتمالات».

وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «التصعيد في المواقف والعمليات العسكرية هو بمثابة رسائل تواكب المفاوضات التي يتوقع لها ان تحقق نتائج إيجابية لجهة التوصل إلى اتفاق يوقف المعارك في غزة، تمهيدا لتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين.

وفي هذا الإطار، يحاول كل فريق تحسين موقفه التفاوضي عند عودة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين. فقد زار غالانت الحدود الشمالية مع لبنان وقال: «اذا وصلنا إلى تسوية تتضمن عودة المختطفين، فهذا لا يلزمنا بوقف النار مع «حزب الله»، الذي بدوره أعطى موقفا ملتبسا حول القرار الذي سيتخذه بعد اتفاق غزة». وأضاف غالانت: «اذا لم يتم وقف لإطلاق النار في شكل نهائي، فإن الامور تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات».