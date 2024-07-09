أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 9 تموز 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير في الشؤون الفرنسية إن المرجّح هو قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالتشاور مع اليسار كصاحب كتلة أولى في البرلمان لتسمية رئيس حكومة لن يملك الأغلبية إلا بالتعاون مع حزب ماكرون، ويضعه بين خياري التعاون او الفشل في تشكيل حكومة وبقاء حكومة تصريف الأعمال لحين انتخابات جديدة، ولذلك سوف تكون هناك فرصة لحكومة وسطية من تكنوقراط يتفق عليها حزب ماكرون واليسار بعد التوصل إلى تسويات مقبولة حول ثلاثة خلافات كبرى الاول سن التقاعد والثاني قانون الضريبة والثالث الموقف من حرب غزة.



خفايا

قال أحد اساتذة علم الاجتماع السياسي إنه مع ظهور علامات الشيخوخة على النظام الديمقراطي كنموذج للحكم وتحذير قادة دول عريقة في الممارسة الديمقراطية من خطر الحرب الأهلية سواء في أميركا أو فرنسا وصولاً إلى كيان الاحتلال، وكذلك علامات صعود اليمين المتطرف العنصري في أوروبا عموماً، وفي فرنسا خصوصاً، بقوة صناديق الاقتراع جاءت الانتخابات الإيرانية وما أظهرته من حيويّة المشاركة الشعبية من جهة ومن بصيرة الشعوب وما يُسمّى بـ وعيها الجمعيّ بإيصال مرشح يمكن معه فتح الطريق لترصيد فائض القوة الإيراني الذي تراكم عبر حروب المنطقة والعالم وتلتها بريطانيا بإقصاء حزب المحافظين وترويض حزب العمال عبر تغيير خطابه من حرب غزة وانتهى الأمر ببصيرة انتخابية فرنسية أنقذت الديمقراطيّة كنظام والمشهد الديمقراطي كعملية سياسية بمنح اليسار المركز الأول ومكافأة الشوارع المنتفضة في أوروبا لنصرة فلسطين انتخابياً.



اللواء: أسرار

لغز

تزايدت المخالفات عند المعايير بين لبنان ودولة قريبة، على خلفية إدخال مواد وبضائع خلافاً للقوانين النافذة..

غمز

ما يزال البحث دائراً، لدى أكثر من طرف، عن الجهة التي تسعى إلى أزمة كهرباء جديدة في عزِّ موسم الصيف!

همس

يستند مصدر دبلوماسي إلى معلومات مؤدَّاها أن الجامعة العربية، لن تعاود في المديين المنظور والمتوسط، أية اتصالات حول الملف اللبناني، سواء الرئاسي أو الجنوبي.