عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 تموز 2024

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الأخبار: مفاوضات صفقة التبادل: الاحتمالات متساوية؟

توصية لنتنياهو: تجنّب حرب لبنان

هل يلاحق علي إبراهيم «عصابة» وزارة الاقتصاد؟







الديار: «الأحد الأسود» يهز «إسرائيل»... وبزشكيان لنصرالله : لن نتخلّى عن المقاومة

«خارطة طريق» رئاسيّة للمعارضة اليوم

خطر العتمة الشاملة بانقطاع تام للكهرباء!

مُخطط نتانياهو يهدّد «الفرصة الأخيرة»



اللواء: المعارضة عند «الخماسية» اليوم: جلسة جنوبية وجلسات انتخابية

حزب الله يوسِّع استهدافاته رداً على الاستباحة الإسرائيلية.. وحلحلة لأزمة الكهرباء المفتعلة

البناء: الذكرى الـ 75 لاستشهاد باعث النهضة أنطون سعاده… ثابتون فكراً ونهجاً شهادات وكلمات تؤكد راهنية فكره وثبات حزبه في الصراع ضدّ العدو الصهيوني والمشاريع الاستعمارية نصرالله يتحدّث غداً ويؤكد الاستمرار في نصرة الحق بزشكيان: دعم المقاومة متجذّر بقوة في السياسة الإيرانية



النهار: خريطة رئاسية للمعارضة... برسم "الخماسية" المجمّدة



الجمهورية: وقف النار يسابق مماطلة نتنياهو

l'orient le jour: Comment gagner au premier tour et perdre au second

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: ضربات متبادلة مستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» على جانبي الحدود

بري و«الخُماسية» يبطئان إيقاع حركتهما في انتظار نتائج مفاوضات الهدنة في غزة

الشرق الأوسط السعودية: البيت الأبيض: هناك فجوات بين «حماس» وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار



الوطن السورية: الاحتلال التركي يرخي قبضته الأمنية ويعيد فتح المعابر … مسيّرات الجيش توجع إرهابيي «النصرة» في أرياف إدلب وحماة