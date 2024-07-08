حمدان للمتقاعدين العسكريين: انتم كرام على موائد اللئام ما لكم إلا ساحات الوطن في بيروت‎

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كتب العميد الركن المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

أيها المتقاعدون ..

كل المجموعات والتنسيقيات ومنظومات المناطق، والحرمان والظلم والاستكراد طوال سنين عمرنا، وأنين احفادنا وعوز اولادنا، وعجز مرضانا، وهدير دم شهدائنا لابرار أننا تخلينا عن عوائلهم، وهم في الجنة غاضبون، على فحش ولاد الحرام زناة الوطن.

أيها المتقاعدون ..

هم فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة، زناة الوطن، لهطوا اللحم، حتى العضم لم يرموها لكم،

والله ليس أمامكم إلا كذابهم الكبير، وخلفكم منافقهم المدير المهيمن.

انتم كرام على موائد اللئام، ما لكم إلا ساحات الوطن في بيروت، ترهبون بها عدوكم سارقي لقمة، عيشكم.

وإلا الذل والإخضاع، و١٠٠ $ بس.