living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ انتخابات فرنسا تزيدُ الشلل وأزمة الجمهورية الخامسة... وإقحامُ بعض اللبنانيين أنفسهم مضحك!

8
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هي أزمةُ مجتمعٍ وجمهورية، لا انتخاباتٍ نيابية فحسب. مجتمعٌ متوترٌ وجمهوريةٌ خائفةٌ وقلقة، أمام أزمة هوية وعلاقات بالجنوب العربي – الإفريقي، بات مهاجروه في داخل فرنسا وشوارع مدنها. هي أزمةُ دولةٍ وضعها شارل ديغول يوماً في موقع الإستقلالية عن الحليف الأميركي في الحرب الباردة، فإذا بها تنزلقُ رويداً رويداً إلى التبعية للولايات المتحدة، من دونِ أن يشفع لها ذلك في بيع غواصاتها إلى أستراليا، ولا إلى الوقوف على رأيها في المفاصل الرئيسية. ولعل في ما كتبه إيمانويل تود عن "هزيمة الغرب" ومن بينه فرنسا، قراءةٌ في أسباب الإنحدار، وأبرزها التخلي عن القيم الثقافية والدينية، وتعزيز الأوليغارشية النخبوية التي استولدت شعبويةً مضادة، وإسقاط أوروبا نفسَها بنفسِها فيما يشبه الإنتحار...

 

الشلل يطرق أبواب السلطة التنفيذية بعد اقتسام اليسار واليمين وما بينهما "الماكرونية" الجديدة مقاعد المجلس الجديد. لكنه في النهاية، صراعُ مجتمعٍ يبقى حياً حافلاً بنقاش الأفكار وتنافسها، بالبرامجِ السياسية ولو دخل إليها صراع الهويات في فرنسا ثورة الحرية والمساواة والإخاء. أما في لبنان، فلا النموذج الإيراني يحفزه، ولا نموذج "الأم الحنون" يحرّك ساسته وقواه التي تعشق الفراغ والعبثية ومحاولات الهيمنة، والرهانات الخاطئة، المكررة منها والجديدة.

لكن الأكثر إثارة للضحك، هو إقحام بعض اللبنانيين أنفسهم في انتخابات لا شأن لهم بها ولا تأثير، إلا التعويض عن النقص والفراغ وادعاء انتصارات وهمية، سواء كانت لليمين أو اليسار، فيما هم غارقون في عجزهم عن مجرد التوافق على رئيس، أو حتى النقاش الجدي في الحلول للأزمة المالية والإقتصادية وحقوق المودعين واللامركزية وغيرها، على ما يحصل في مجتمع متطور كفرنسا، وإن كان مأزوماً. هذا إن لم نضف عدم اكتراث القوى السياسية الفرنسية في غالبيتها بإعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، وفي هذه القضية الوجودية كل القصيد في الحفاظ على الكيان اللبناني...

 

في هذا الوقت، تشير التصريحات والتصريحات المضادة في الملف الرئاسية، إلى إصرار على تعميق الفراغ، والتمترس وراء نزعات الهيمنة والإلغاء، أو العبثية في الرفض. وما بينهما، قوى ترفض الإستسلام أمام كل الإستهتار، وتسعى لإبقاء الحراك اللبناني الداخلي حياً على الرغم من كل الصعوبات.

وفي هذا السياق، استُعيد السجال القواتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان أكد اليوم الإثنين لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه لن يعقد الحوار في حال عدم مشاركة الجميع. فقد شدد على أنه طيرفض دعوة النواب إلى الحوار أو التشاور بمن حضر، لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من الدوران في حلقة مفرغة"، مشيراً إلى "أنه يتطلّع إلى حوار جامع، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ولا يتوخّى من دعوته كسر فريق أو عزله". وأضاف بري: «إننا نريد جمع اللبنانيين؛ لأن هناك ضرورة لتضافر الجهود لإنقاذ بلدنا»، قائلاً: «كفانا تفريقاً وتمزيقاً، ولا خيار أمامنا سوى التشاور أو الحوار، وعندها في خلال عشرة أيام نتمكّن من إنهاء الشغور الرئاسي، بانتخاب الرئيس؛ كونه شرطاً لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية،

وقد سارعت "القوات اللبنانية" للرد على بري، معتبرةً أن "هذه الحجة في غير محلها"، لأن القوات اللبنانية ومكونات المعارضة أكدوا مرارًا وتكرارًا تمسكهم بالدستور، ولا يقبلون "بغشهم" من قبل أحد. وأضافت "القوات" في بيانها: "وطالما تقولون، دولة الرئيس، إنّ هناك 86 نائبًا على استعداد للمشاركة في الحوار الذي تدعون إليه، فلماذا لا تبادرون في هذا الإتجاه فورًا والمعارضة لن تكون مستاءة، إنما على العكس تماماً وتلتزم من جهتها المشاركة في الجلسة المفتوحة بدورات متتالية؟"

 

وفي الجنوب، تواصلت عمليات القصف وردود المقاومة. وفي هذا السياق لفتت العملية النوعية لاستهداف حزب الله مرصد جبل الشيخ بما يحمل من إمكانات تجسسية عالية، وهي المرة الأولى التي يُستهدف فيها هذا الموقع الحيوي بعد أن سيطرت عليه القوات الخاصة في الجيش السوري في بدايات الحرب!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   