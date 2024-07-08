حمية أكد عودة الكهرباء إلى مطار بيروت!

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ذكر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، تعليقًا على مشكلة الكهرباء في مطار بيروت الدولي، أنّ "عند الساعة 12 عادت الكهرباء إلى مطار بيروت والتكييف يعمل لكنه ينقطع لمدة نصف ساعة لتجنب احتراقه عند التحويل من الكهرباء الأساسية إلى المولدات".



وشدد على، "أننا نحرص على راحة كل المسافرين الوافدين إلى مطار بيروت"، داعيًا "الوزارات للتعاون وتأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر".



وردًا على ذلك، أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث لـِ"الجديد"، بشأن تأمين الكهرباء لمطار بيروت، إلى"أنني قمت بالتدخل مع العراقيين على مدى الشهر الماضي وخاصة في الأيام القليلة الماضية للقيام بعمل استثناء، بينما يقوم مجلس النواب اللبناني وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري باستكمال النهج للسماح بنقل المستحقات العراقية إلى الحساب العراقي في مصرف لبنان".







وقال: "نتيجة لجهودي، كتب رئيس الوزراء العراقي رسالة بتاريخ 4 تموز إلى وزير النفط العراقي وشركة النفط العراقية "سومو" لتسهيل تحميل الشحنة (الفيول) المتوقفة حاليًا في العراق مما يحل المشكلة لهذا الشهر".



وأضاف، "وفقًا للمدير العام لشركة سومو، طلب الوزير العراقي توضيحًا من رئيس الوزراء العراقي لتأكيد محتوى الرسالة ويجب يتلقى ذلك اليوم. ووفقًا لشركة النفط العراقية سومو، سيسمح هذا بتحميل الشحنة غدًا على أبعد تقدير".



وأكد فياض، أنّ التعاون والتنسيق قائم مع المعنيين في مطار بيروت، موضحاً أن الكهرباء ستعود خلال أيام، علمًا أن كهرباء لبنان لا تزال تزوّد المطار بالكهرباء حتى اللحظة.



وطمأن بأن الكهرباء لن تنقطع كليًا لا عن المطار ولا عن اللبنانيين، مذكّرًا أنّ التأخير سببه المستحقات التي تسدد في اللحظة ِالأخيرة.