"بالجرم المشهود"... قوى الامن تلقي القبض على هؤلاء المطلوبين!

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صدر عن المديريّ العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"ضمن إطار خطة وضعتها وحدة الشرطة القضائية، وتهدف إلى توقيف مطلوبين على مختلف الأراضي اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية. توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن قيام المدعو: ن . ق. (مواليد عام 1996، لبناني) باستخدام "جيب" ذات زجاج حاجب للرؤية ولوحاته مزورة لنقل مطلوب للقضاء من بيروت الى البقاع. بتاريخ 30-6-2024، نصبت قوة من المجموعة المذكورة كمينا محكما في محلة ضهر البيدر، أدى الى توقيف (ن. ق) المذكور، على متن الـ"جيب" وبرفقته (ح. م. مواليد عام 1997، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /5/ ملاحقات عدلية بجرائم مخدرات وتجارة أسلحة. وضبط بحوزتهما ظرفين من المخدرات.

تم تسليمهما إلى المراجع المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما عملا بإشارة القضاء المختص".