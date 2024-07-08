living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"كهرباء المطار"... بشرى سارة من فياض!؟

8
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في اتصال مع "الجديد" بشأن تأمين الكهرباء لمطار بيروت، إلى"أنني قمت بالتدخل مع العراقيين على مدى الشهر الماضي وخاصة في الأيام القليلة الماضية للقيام بعمل استثناء، بينما يقوم مجلس النواب اللبناني وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري باستكمال النهج للسماح بنقل المستحقات العراقية إلى الحساب العراقي في مصرف لبنان".

 

وقال: "نتيجة لجهودي، كتب رئيس الوزراء العراقي رسالة بتاريخ 4 تموز إلى وزير النفط العراقي وشركة النفط العراقية "سومو" لتسهيل تحميل الشحنة (الفيول) المتوقفة حاليًا في العراق مما يحل المشكلة لهذا الشهر".

وأضاف "وفقًا للمدير العام لشركة سومو، طلب الوزير العراقي توضيحًا من رئيس الوزراء العراقي لتأكيد محتوى الرسالة ويجب يتلقى ذلك اليوم. ووفقًا لشركة النفط العراقية سومو، سيسمح هذا بتحميل الشحنة غدًا على أبعد تقدير".

وأكد فياض أنّ التعاون والتنسيق قائم مع المعنيين في مطار بيروت، موضحاً أن الكهرباء ستعود خلال أيام، علمًا أن كهرباء لبنان لا تزال تزوّد المطار بالكهرباء حتى اللحظة.

 وطمأن بأن الكهرباء لن تنقطع كليًا لا عن المطار ولا عن اللبنانيين، مذكّرًا أنّ التأخير سببه المستحقات التي تسدد في اللحظة ِالأخيرة.

وفي وقت سابق، كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "مطار بيروت الدولي لن يتمكّن من الاستمرار طويلًا بالعمل على نظام المولّدات، وأنّ المعنيّين فيه يناشدون وزارة الطاقة والمياه حلّ أزمة التيّار بشكل عاجل".

وأشارت إلى أنّ "وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية تواصل مع وزير الطّاقة والمياه، لتأمين الكهرباء لمطار بيروت الّذي يعمل حاليًّا على المولّدات، فكان الجواب: "ما تتّكلوا على كهرباء الدّولة لايّام عدّة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   