بري عرض الأوضاع مع ميقاتي وتابع المستجدات ونتائج زيارة بارولين..

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إستقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث كان عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، وغادر ميقاتي دون الادلاء بتصريح .

كما التقى بري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الياس المر، في حضور النائب ميشال المر، حيث كان عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .

كما تابع بري المستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي، ونتائج زيارة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للبنان.

وقال الوزير السابق وديع الخازن بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وبحثنا معه في مختلف القضايا المطروحة على الساحة الداخلية لاسيما الحرب الاسرائيلية المفتوحه على غزة ولبنان وجنوبه ، كما تداولنا في تداعيات الأزمة الداخلية ، وأثنيت على حكمته في معالجة رواسب الإشكالية بين بكركي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعمله الدؤوب على تدوير الزوايا وحرصه الشديد على تثبيت دعائم الوفاق الوطني والأخوة الإسلامية المسيحية".

وأضاف: "كما تطرقنا الى الزيارة التي قام بها أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والذي أبدى الرئيس بري إرتياحه للأجواء التي سادت إجتماعه معه لما إنطوت عليه من طروحات إيجابية في ظل حرص فاتيكاني على أهمية ودلالة إنتخاب رئيس للجمهورية ، ما يستدعي الإسراع في التشاور لتحقيق هذا الإنجاز آخذين بعين الإعتبار أن دولة الفاتيكان داعية حوار بين كافه المكونات اللبنانية وعلى الجميع قراءة الموقف الفاتيكاني الضنين على تطبيق ما ورد في الإرشاد الرسولي وتحديداً الحوار المسيحي الإسلامي".

وختم الخازن: "تمنيت ان تحمل السنة الهجرية الجديدة فيضاً من الخير والأمل الى الشعب اللبناني على أمل ان نسلك المسار الإستحقاقات الإنتخابية على غرار ما جرى في بريطانيا وإيران وفرنسا وانتخبنا رئيساً للجمهورية خصوصاً أن ثمة أزمات يعاني منها لبنان هي الأخطر في تاريخه".