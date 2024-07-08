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وزارة الزراعة دانت الغارات على مزرعة في جزين: لتقديم الدعم والمساعدة للمزارعين المتضررين

8
JULY
2024
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دانت وزارة الزراعة في بيان، بأشد العبارات "الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي الغاشم مستهدفا مزرعة ماعز في جبل طورة- منطقة جزين، ما أدى إلى نفوق المئات من رؤوس الماعز وإلحاق أضرار جسيمة بالمزرعة، وحالت العناية الإلهية دون وقوع أضرار بشرية".

واشارت الى "أن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي، ويتسبب في أضرار كبيرة للمزارعين اللبنانيين الذين يكافحون من أجل تأمين قوت يومهم والحفاظ على ثرواتهم النباتية والحيوانية".

وطالبت وزارة الزراعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بـ"التدخل الفوري لإدانة هذا العدوان ولضمان محاسبة المسؤولين عنه". كما دعت الوزارة إلى "تقديم الدعم والمساعدة للمزارعين المتضررين من جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة لتعويض خسائرهم".

وأكدت أنها "ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان حماية حقوق المزارعين والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية في لبنان".

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