"احذروا السباحة في البحر"... الدفاع المدني يناشد!

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صدر عن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "إن المديرية العامة للدفاع المدني تلفت انتباه روّاد الشاطئ الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها عند التوجه إلى البحر نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، لا سيّما بعد أن بلغت حصيلة الوفيات بسبب الغرق يوم أمس الأحد 3 قتلى".



وتابع، "وتدعو المديرية العامة الى عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة".



وأضاف البيان، "كما تنبّه صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية او التحليق الشراعي paragliding وسواها من الرياضات المرتبطة بالبحر الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية الغير مستقرة".

وختم: "كما تذكر المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة".