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عبد المسيح: وقفت متل غيري بالصف!

8
JULY
2024
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كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الاثنين في منشور له عبر "اكس": "برسم وزراء النقل و السياحة و الداخلية ومحمد الحوت"، مضيفاً، "وقفت متل غيري بالصف في مطار بيروت للتفتيش، هيدا المطار يلي بالموازنة كانوا ناسيين يخصصوا نفقات صيانة تليق به، و محمد الحوت بضل يربّح منية انو لولا الميدل ايست ما في صيانة".
وتابع، "انتظرت 20 دقيقة، مش هون المشكلة".
وأشار عبد المسيح، إلى انه "خلال هذا الوقت مر 5 أشخاص "خط عسكري"، يعني لم ينتظروا".
وأوضح، انه "إذا حسبنا كل ساعة يمر 15 شخص بالواسطة، يعني باليوم تقريبا يوجد 360 مسافر "هودي عاللبناني".
ورأى عبد المسيح، انه "اذا حسبنا 250 شخص منهم قادرين ماديا يحجزوا صالون الشرف يلي بكلف 200 دولار، هيدي خسارة مباشرة لمطار بيروت بقيمة 50 ألف دولار باليوم، يعني مليون و نص دولار بالشهر و 18 مليون دولار بالسنة خسارة للهوبرة".
وأردف، "ناهيك عن الأذى المعنوي للأشخاص يلي عم يطبقوا القانون و أضف احتمالية التهريب و التهرب يلي ممكن يصير نتيجة مرور أشخاص مع "حماية".
ولفت، إلى أنه "هلق ممكن يطلعوا بعض الأشاوش ويقولو ليش هيدا البوست و في موسم سياحي".
وختم عبد المسيح: "الجواب: احترموا العالم و ضبطوا الفساد و عملوا مصاري للدولة في الموسم السياحي، وأعتذر عن نشر صورة evidence لأني أحترم البدلة المرقطة".

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