بالصور- 3 قتلى بحادث سير مروّع في بعلبك!

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بتاريخ امس سجل حادث سير بين سيارة من نوع جيب شيروكي وسيارة من نوع رينو ادى الى انقلاب الرينو حيث كان بداخلها ٤ أشخاص أصيبوا جميعهم بإصابات مختلفة في أنحاء جسدهم أثناء وقوع الحادثة، ليتم نقلهم الى مستشفى دار الحكمة ومن ثم الى مستشفى المرتضى واحدهم الى مستشفى الرياق حيث مالبث أن فارق الحياة ٣ اشخاص منهم وهما المدعو "س.م" وزوجته المدعوة "و.م" واحد اقربائهم المدعوة "ف.م" بيننا بقي المدعو "ه.م" يتلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة.



فيما علم بأن سائق الشيروكي الذي تسبب بالحادث قد فر الى جهة مجهولة أثناء الحادثة حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد هويته وتعقبه تمهيدا لتوقيفه.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الضحايا الى ذويهم.