living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معالم المرحلة المقبلة ستُكشف: فرص شن الحرب أعلى أو الدبلوماسية؟!

8
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عادت المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل لتتصدّر مشهدية الحرب في غزّة، إذ وبعد الإيجابية التي أبدتها الحركة في موقفها الأخير بعد تواصلها مع الوسطاء القطريين، وإرسال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفاوضين إلى قطر، تنصب الأنظار على مستقبل هذه المفاوضات.

جديد هذه المسألة كان التصريح اللافت الذي قاله مصدر قيادي في "حماس"، إذ لفت الأخير إلى أن "الحركة وافقت على انطلاق المفاوضات حول الرهائن من دون وقف إطلاق نار دائم". لكن لا تعويل كبيراً على هذه المفاوضات، إذ أن مكتب نتنياهو أشار إلى وجود "تباعد" في وجهات النظر، وثمّة مراقبون يتوقعون إطاحة نتنياهو بهذه الهدنة كون الأخير يُصر على استكمال الحرب ولا يُريد أسباباً لوقفها، وبالتالي فإنّه قد يعرقل مساعي التهدئة.

مصادر متابعة للشان تفضّل عدم استباق الأمور وانتظار ما ستفرزه المفاوضات مع التسهيلات التي تُبديها "حماس" من خلال مواقفها المعلنة، ثم تفضّل أيضاً انتظار ما سينتج عن زيارة نتنياهو إلى الكونغرس، ومن المفترض أن تكون هذه المحطّة فاصلة أكان لجهة غزّة أو لبنان.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، تُشير المصادر إلى أن حتى موعد كلمة نتنياهو في الكونغرس، تُريد إسرائيل الانتهاء من عملية رفح، وكلمته ستكشف معالم المرحلة المقبلة في ما يتعلّق باليوم التالي في غزّة والحرب في لبنان، وما إذا كانت فرص شن الحرب أعلى أو الدبلوماسية.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   