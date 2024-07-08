اسرائيل تزعم استهداف مستودع أسلحة للحزب!

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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي درعي، اليوم الاثنين، أن "جيش الدفاع شن خلال الليلة الماضية غارات على أهداف لحزب الله في لبنان: استهداف موقع عسكري ومستودع أسلحة وبنى أخرى".



وتابع، "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على موقع عسكري لحزب الله في منطقة جبل طورة جنوب لبنان".



وأكد أدرعي، انه "في المقابل أغارت طائرات حربية على مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة قبريخا ومبنى عسكري في منطقة طلوسة وبنى في حولا وعيتا الشعب".

وأشار، إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك قصفت قوات جيش الدفاع بالمدفعية لإزالة تهديدات في عدة مناطق في جنوب لبنان".