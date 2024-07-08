الشرق الأوسط السعودية: إردوغان: دعوة الأسد في أي لحظة

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الشرق الأوسط السعودية: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تريد إعادة العلاقات مع سوريا إلى سابق عهدها، مجدداً التأكيد أنه قد يوجه الدعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة تركيا في «أي لحظة».

وأضاف إردوغان: «في اللحظة التي يتخذ فيها الرئيس السوري بشار الأسد خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، فإننا لا نقف ضده وسنبادر إلى الاستجابة بشكل مناسب».

وقال لصحافيين رافقوه أمس في رحلة العودة من برلين حيث حضر مباراة فريقي بلاده وهولندا في إطار بطولة كأس أوروبا: «أرجو أن نوجه هذه الدعوة، ونأمل أن نعيد العلاقات التركية ـ السورية إلى النقطة نفسها التي كانت عليها في الماضي».

من ناحية ثانية، تواصل القوات التركية منذ أسبوعين توغلاتها في إقليم كردستان، وسط صمت بغداد وأربيل؛ الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن «هناك اتفاقاً مضمراً بين أنقرة والسلطات الاتحادية والإقليمية في السماح للقوات التركية بملاحقة عناصر (حزب العمال الكردستاني) داخل الأراضي العراقية»، بحسب مصدر أمني.