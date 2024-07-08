«حزب الله» يعلن استهداف مركز استطلاع "إسرائيلي" في جبل حرمون

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: أعلن «حزب الله» اللبناني مساء أمس (الأحد)، إنه هاجم بمسيرات مركز استطلاع تقني وإلكتروني إسرائيلي في جبل حرمون، شمال مرتفعات الجولان المحتلة، رداً على قتل إسرائيل لعضو كبير في «حزب الله» في اليوم السابق.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن «حزب الله» أصدر بياناً أكد فيه أنه «شن هجوماً جوياً بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي (مرصد التزلج الشرقي) في جبل حرمون في الجولان السوري المحتل».

وتابع البيان، أن المسيرات «اصابت قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ومنظوماته الفنية مما أدى إلى تدمير الأجهزة المستهدفة واندلاع النيران فيها بشكل كبير»

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استهداف المركز الإسرائيلي في حرمون منذ حرب 1973 العربية الإسرائيلية، وتعتبر العملية الأكبر التي نفذها حزب الله» منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) .2023