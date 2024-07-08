عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 تموز 2024

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النهار: جولات الاغتيالات والانتقامات تهدّد جهود خفض التصعيد
الشرق الأوسط السعودية: آلاف الإسرائيليين يوقظون وزراء من نومهم في نفس ساعة هجوم «طوفان الأقصى»
عائلات الأسرى تكثف ضغوطها على نتنياهو لإنهاء الحرب
الأنباء الكويتية: مصدر مطلع لـ «الأنباء»: حرية حركة مزدوجة للمقاومين والطيران المعادي تلي وقف النار
ترقُّب لبناني لمفاوضات الهدنة في غزة وتالياً الترتيبات الحدودية على جبهة الجنوب
الوطن السورية: محاولة لخلط الأوراق والاحتلال استهدف قواعدها بريف عفرين … «قسد» ترد على أنباء التقارب السوري- التركي بتسخين جبهات شمال حلب