"المقاومة الإسلامية" استهدفت جبل حرمون في الجولان السوري المحتل

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أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024، هجوماً جوياً بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي ( مرصد التزلج الشرقي) في جبل حرمون في الجولان السوري المحتل واصابت قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ومنظوماته الفنية مما أدى الى تدمير الأجهزة المستهدفه واندلاع النيران فيها بشكل كبير".