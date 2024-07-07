"المقاومة الإسلامية" استهدفت جبل حرمون في الجولان السوري المحتل

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أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، شن مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024، هجوماً جوياً بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي ( مرصد التزلج الشرقي) في جبل حرمون في الجولان السوري المحتل واصابت قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ومنظوماته الفنية مما أدى الى تدمير الأجهزة المستهدفه واندلاع النيران فيها بشكل كبير".