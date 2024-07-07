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جمود انتخابي وديموقراطية مقطوعة الأنفاس

7
JULY
2024
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من ايران الى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، حيويةٌ انتخابية وتنافسٌ ديموقراطي.
اما في  لبنان، فجمودٌ انتخابي وديموقراطيةٌ مقطوعةُ الأنفاس، حتى وصل الامر بالمطران الياس عودة اليوم الى الجزم بأن المجلس النيابي، بتركيبته الحالية، غير قادر على انتخاب رئيس، وأنَّ عليه إفساحَ المجال لغيره، بالطرق الديمقراطية التي يمليها الدستور.
وفي غضون ذلك، وعلى وقع التهديدات الاسرائيلية المستمرة بتوسيع الحرب على  لبنان، وصلت الى اسرائيل في الساعات الاخيرة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان JEANINE HENNIS-PLASSCHAERT، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وضعها الخبر الرسمي في اطار التمهيد لجلسة المشاورات التي من المقرر أن يعقدها مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701.
اما على خط الوضع في غزة، والمفاوضاتِ الدائرة للتوصل إلى هُدنة، فالتطور الابرز اليوم، تأكيدُ مصدرٍ قيادي في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحركة وافقت على انطلاق المفاوضات حول الرهائن من دون وقف دائم لإطلاق النار.
وفي مستهل نشاطه بعد توليه منصبِه الجديد، دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر جميع الاطراف الى التزام الحذر على الحدود بين اسرائيل و لبنان، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كرر فيها موقف المملكة المتحدة من النزاع بين اسرائيل وحماس في غزة، مشددا على الضرورة الواضحة والملحة للتوصل الى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن. كذلك، اجرى رئيس الوزراء البريطاني اتصالا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليبلغه مواقفه وأولوياتِه حيال الوضع في المنطقة، وخصوصا بالنسبة الى إنهاء المعاناة والخسائر البشرية في غزة.
وعلى خط إقليمي آخر، تطور لافت على الخط السوري-التركي، حيث أعلن الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان أنه قد يدعو نظيره السوريّ بشار الاسد لزيارة تركيا في أي وقت.

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