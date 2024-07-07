"المقاومة الإسلامية" استهدفت مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إييليت والمواقع العسكرية في ليمان

A + A -

أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيانين الآتيين:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة معروب، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024 مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إييليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كما استهدف مجاهدو المقاومة، ردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي الناقورة وعيتا الشعب، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024، المواقع العسكرية في ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا".