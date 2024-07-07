"المقاومة الإسلامية" استهدفت مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إييليت والمواقع العسكرية في ليمان

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أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيانين الآتيين:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة معروب، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024 مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إييليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
كما استهدف مجاهدو المقاومة، ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي الناقورة وعيتا الشعب، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024، المواقع العسكرية في ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا".