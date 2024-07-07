حيدر عيسى: اهتموا بطرابلس وقدموا الها المطلوب!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر حيدر عيسى :



للممتعضين من نجاح زيارة الوزير باسيل عند العلويين ومن كلامه الواضح وضوح الشمس، خيطوا بغير هالمسلة بترتاحوا ولاقوا شي مفيد غير التيار تحكوا في بطلعاتكن الاعلامية وصالوناتكن هيك بتفيدوا الناس وبركي بتحصلوا على ثقة أكبر وبتنجحوا بأكثر من ٣٠٠ صوت، اهتموا بطرابلس وقدموا الها المطلوب!

‏في ناس دايرين عالشاشات يحكوا بسلبية عن زيارة الوزير باسيل للعلويين والقهر مبين عوجوهن، الزيارة أكثر من ناجحة بكل القرى والبلدات وبالأخص عند العلويين يلي فتحولوا قلوبن وأكدولوا انو خطابو المعتدل هو المطلوب مش الخطابات الطائفية والفتنوية