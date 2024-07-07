قسطنطين من بعلبك: لا نختلف مع مبدأ المقاومة لكن إنجازاتها معرضة للضياع إن لم تسكبها في وعاء الدولة

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ألقى المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين كلمة في ختام خلوة لكوادر "التيار" في بعلبك،

جاء فيها:

مسا الخير رفيقاتي ورفاقي

_ تحية لبعلبك، الناس والجغرافيا والتاريخ.

_ تحية لأهل هَالأرض الواسعة مش بس بمساحتها ولكن واسعة بمحبة الناس يلّي قلبن كبير متل السهل وكرامتن مرفوعة مثل الجبال.

_ أنا سعيد أن اكون معكم اليوم حتى نتحاور سوا حول حاضرنا ومستقبلنا، حول التيار وحول لبنان.

بدايةً بطرح السؤال على حالي وعليكم: ماذا يعني أن تنتمي للتيار الوطني الحر في بعلبك؟

جوابي بكل بساطة:

أن نكون "تيار وطني حر" في بعلبك يعني أن نتشارك الأرض، الإنتماء، القرار والمصير.

نتشارك مع بعضنا كلبنانيين الإرث والتراث ، الأحزان والأفراح، الأحلام والطموح .

أقول نتشارك لا نتقاسم. نحن في التيار أبناء ثقافة الشراكة في الوطن .

الشراكة تعني التواصل والإنفتاح. التقاسم يعني الإنقطاع والإنغلاق.

أن تكون تيار وطني حر في بعلبك يعني أن تدرك معنى العيش معاً في بيئة متنوعة الإنتماءات الدينية والسياسية . وفي منطقة تشكل جسر عبور للبنان الى العمق المشرقي عبر سوريا.

بعلبك هي خزّان المقاومة والتيار الوطني الحر تيار مقاوم بطبيعته وبنشأته.

بعلبك هي دعوة لنا جميعاً لنفكر معاً ونعمل معاً .

دعوة لإدراك رسالتنا الإنسانية والوطنية والمشرقية .

دعوة لتعزيز الحياة المشتركة بزمن يعمل فيه المتآمرون على تفريق الناس وفرزهم دينياً وضرب النسيج الإجتماعي في بلداننا .

أن نكون "تيار وطني حر" هو أن نفكر وطنياً ونعمل وطنياً وأن نملك مشروعاً وطنياً. ونحن في التيار الوطني الحر نملك ذلك.

نحن نعيش على خط زلازل وجوديّة. نحن، أقصد بها لبنان وأقصد بها سوريا والعراق وفلسطين .

الكيان الإسرائيلي الذي زرعه الغرب مع بداية القرن العشرين هو مصدر خطر على شعوبنا ومجتمعنا وهو المعطل للتكامل بيننا . نوعية الحرب التي تخوضها إسرائيل تدل على مشروعها التدميري:

هي تريد أرضاً محروقة، تريد مشرقاً بلا اوطان ولا ناس .

تدمّر وتهجّر وتطمح الى فرز السكان على قاعدة الإنتماء الطائفي لتجعل منهم تكتلات بشرية متناحرة . في إسرائيل اليوم حديث متجدّد عن تدمير الجنوب وإحتلاله وإنشاء مستوطنات صهيونية فيه، هذا المشروع ظهر للمرة الأولى عام 1925 في خطاب الوكالة اليهودية الى المفوض السامي البريطاني ولا تزال إسرائيل تسعى لتنفيذه. غزة والضفة الغربية والجنوب اللبناني مشاريع تهجير وتدمير بالنسبة الى إسرائيل.

نحن في التيار الوطني الحر ندرك هذه الأخطار لذلك ندعم مقاومة الإحتلال ونرفض مؤامرة التوطين.

وإذا كنا نختلف مع المقاومة ونعارضها في مسألة الإنخراط العميق غير المحدود زمنياً في حرب الإسناد ، فذلك من حرصنا على لبنان وعلى المقاومة. لكننا لا نختلف على مبدأ المقاومة وأهدافها في حماية الحدود والوجود ولا نختلف معها في موقفها الأخلاقي والإنساني بدعم الشعب الفلسطيني ونقدّر ونحيي تضحياتها وشهداءها.

إذا كانت المقاومة ذات هوية دينية فإن مردودها في الدفاع والتحرير ذو مردود وطني وإلّا يكون مصيرها الفشل .

المقاومة التي لا تسكب إنجازاتها في وعاء الدولة تعرّض هذه الإنجازات لخطر الضياع . من هنا كان تفاهم مار مخايل لحظة تجلٍّ بين روح المقاومة وعقل الدولة . وسنظلّ نتمسك في الوقت نفسه بحقنا في المقاومة وحقنا في بناء الدولة حتى ولو كره الكارهون .

الدولة هي ضمانة الضمانات في الأمن والإقتصاد والتنمية وفي إستنهاض الطاقات .

بناء الدولة هو بحد ذاته فعل مقاومة بوجه كل مؤامرة تريد تفكيك لبنان ونشر الفوضى والفساد .

لذلك يرفع التيار الوطني الحر الصوت لإنتخاب رئيس للجمهورية على قاعدة إحترام الشراكة ، لأنه من دون رئيس الجمهورية لا وجود للجمهورية ويخطئ من يدّعي أنه يملك البديل .

التيار الوطني الحر شريك في صناعة الإستقرار ومشروعه ينطلق من حماية لبنان بتنوعه وتوازناته وبتجذره في المشرق وإنفتاحه على العالم .

هذا الهدف يتحقق بالحوار لا بالقطيعة، بالبحث عن الحلول لا بالتعطيل ، بالإنفتاح لا بالانعزال .

كل خطاب كراهية وعزل مرفوض من جانبنا لأن اللبنانيين دفعوا ثمنه غالياً ، ولا بدّ أنهم تعلموا من أخطائهم .

وإذا كان هناك من لم يتعلم سنتصدى له وللأوهام التي يبيعها للناس.

الفراغ في رئاسة الجمهورية هو فراغ في الجمهورية.

فراغ قاتل في زمن الأخطار الوجودية الكبرى وعلى رأسها حروب إسرائيل ضدّنا ، تهجير السوريين من أرضهم ومؤامرة تثبيتهم في لبنان ليتحقق هدف مزدوج:

تفريغ سوريا من شعبها وضرب نسيجها الإجتماعي وإستبدال الشعب اللبناني بشعب آخر حتى ولو كان شقيقاً .

نحن في التيار الوطني الحر نتصدى لخطر الفراغ ونؤكد على الحق في مقاومة عدوان إسرائيل ، ونرفض مؤامرة استبدال شعبنا بشعب آخر .

خلافنا السياسي مع أي مكوّن لا يعني أننا نريد الصدام معه.

شعورنا كتيّار بأن من تفاهمنا معه خذلنا في بناء الدولة ، لا يدفع بنا الى الانقلاب على خياراتنا الأساسية.

ما أرساه العماد ميشال عون كان صحيحاً وسيبقى.

نحن نريد الشراكة والتوازن والمناصفة. نريدها بالتفاهم، لا بالصدام ولا بالتحريض فلا تدفعوا بنا يا شركاءنا الى خطاب طائفي لحماية وجودنا وحقوقنا .

تعالوا الى التسوية لا الى المساومة ، تعالوا الى بناء تفاهمات بين الناس لا بين القيادات فقط .

تعالوا نتفاهم وطنياً على رئيس يجمع ولا يفرّق يقود مشروع الخلاص ،

تعالوا نتفاهم على حلول، لا أن نختلف على شعارات ،

تعالوا نحمي لبنان من خطر الزلازل الوجودية ،

نحمي الحدود والحقوق ، البشر والحجر.

نطوّر نظامنا، نبني اقتصاداً منتجاً وعدالةً إجتماعية .

نطوّر إدارتنا بإتجاه لامركزية فاعلة وإنمائية تمتلك القدرة التمويلية لتغيّر الواقع الصعب في بعلبك وجميع المناطق .

تعالوا نعيد صياغة دور جديد للبنان في الفكر والإقتصاد .

تعالوا نحقق معاً كلبنانيين مشروع الدولة العصرية ، الدولة التي تكون مقاومتها جزءًا لا يتجزأ من عناصر قوتها وحمايتها .

تعالوا نبرهن أن هذا ممكن وقابل للتحقيق .

التيار الوطني الحر يملك الإرادة والمشروع للخروج من الانهيار والتفكك إلى الازدهار والاستقرار.

عشتم، عاشت بعلبك، عاش التيار الوطني الحر، وعاش لبنان.