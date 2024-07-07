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رعد: أحدثنا ثغرات كبيرة لا يستطيع العدو أن يرممها في عقود

7
JULY
2024
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رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "المقاومة تدفع كلفة لهذه الحرب للحفاظ على كرامتنا الوطنية وعلى سيادتنا في بلادنا". وقال: "نحن لا نهدر جهوداً ولا نفتعل نزاعات سدى من أجل العبث أو من أجل مصلحة تافهة هنا او هناك، وما يستحق منّا البذل والجهاد والصبر والتحمل هو مهابتنا التي تزداد لدى العدو وأسياده وتحصّن بلدنا من ان يقدم العدو او يفكر او أن يستسهل العدوان على بلدنا".

وقال خلال احتفال تكريمي في حسينية كفرملكي لشهيد المقاومة مأمون علي المير بحضور النائب علي عسيران: "نرصد مواقع قدرة العدو ونضربها لنضعفه وننتصر عليه ونسقط أهدافة العدوانية التي يريدها. صحيح ان هذه المواجهة تتطلّب صموداً وكلفة لكن أوليس هذا ايها الأعزاء أشرف وأنبل من أن تنتهي عدوانية العدو بحرق وتدمير وطننا واحتلاله".

أضاف: "لا نواجه العدو فقط في هذه المرحلة الراهنة بل نحن نؤسس في مواجهتنا للمراحل المقبلة لأن هذا العدو لن يكف عن ممارسة عدوانه إلّا عندما يزول وعلينا أن نكون جاهزين لمواجهة كل عدوان يُقدم عليه".

وختم: "في هذه المواجهة أحدثنا ثغرات كبيرة لا يستطيع العدو أنّ يرممها خلال العقود المقبلة فهو مجتمع آيل للتفكك، ونشهد في هذا العقد آخر فصول هذا المجتمع المتماسك الذي كان يتغنى به العدو الصهيوني".

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