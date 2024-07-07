"الأناضول": إلقاء القبض على شخص مزق العلم التركي شمالي سوريا

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روسيا اليوم: كشفت مصادر أمنية تركية إلقاء القبض على شخص قام بإنزال العلم التركي وتمزيقه في أعزاز شمالي سوريا، ردا على الاعتداءات التي تشهدها تركيا ضد اللاجئين السوريين.

وأفادت المصادر لوكالة "الأناضول" التركية يوم أمس السبت، أنه تم القبض على المدعو علي المحمد الحاج حسن حمادة، الذي اعتدى على العلم التركي في مدينة أعزاز شمالي سوريا.

وأقدم حمادة، على تمزيق العلم التركي خلال احتجاجات في أعزاز، عقب الأحداث التي وقعت ضد لاجئين سوريين في ولاية قيصري، وبعض الولايات التركية الأخرى، في 30 يونيو المنصرم.

وأوضحت أن عملية القبض عليه تمت نتيجة جهود جهاز الاستخبارات التركي، واعتذر المدعو حمادة للشعب التركي بعد إلقاء القبض عليه.