living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنقرة تتوجس من تجدد التظاهرات بريف حلب

7
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: حلب- خالد زنكلو-

ما زالت تركيا متوجسة ومتخوفة من تجدد التظاهرات المناوئة لاحتلال قواتها مناطق في أرياف حلب، على الرغم من مضي نحو أسبوع على بداية التظاهرات مطلع الشهر الجاري في مدن وبلدات ريف حلب، وأخرى في إدلب، وذلك بسبب الاعتداء على سوريين في ولايات تركية عديدة انطلقت شرارتها في مدينة قيصري وسط البلاد، وعلى خلفية التقارب السوري- التركي وتصريحات مسؤولي إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحبة به.

 

ويبدو أن التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات التركية مع موقوفين شاركوا في التظاهرات، عززت قناعة إدارة أردوغان باستمرار فرض إجراءات عقابية، توقعها سكان الشمال السوري، الذين زاد حنقهم على الوجود العسكري التركي في مناطقهم، جراء الصلف والغرور وحملة الاعتقالات المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال التركي مع مرتزقته، والتي طاولت العديد من التجمعات السكنية.

 

مصادر محلية في مناطق الاحتلال التركي، والتي تدعى «غصن الزيتون» في عفرين شمال حلب و«درع الفرات» في إعزاز والباب وجرابلس شمال شرق المحافظة، أعربت لـ«الوطن» عن موجة السخط والغضب ضد الاحتلال التركي وإجراءات سلطات أنقرة، بالتضييق على السكان المحليين، كما كان متوقعاً، للحيلولة دون خروجهم في تظاهرات ضدها.

 

وبينت المصادر لـ«الوطن» أن السلطات التركية لا تزال تقطع الإنترنت عن مناطق هيمنة الاحتلال التركي بريف حلب، لمنع تواصل الأهالي فيما بينهم ومع أبنائهم في الخارج، في مسعى للتعتيم على الإجراءات العقابية وحملات الاعتقال التي تطالهم، بذريعة تورط بعضهم في النيل من العلم التركي وإلحاق أضرار بالمؤسسات والممتلكات التركية وبالبوابات الحدودية.

 

وأشارت إلى أن المؤسسات العائدة لإدارة أردوغان والموجودة داخل مناطق سيطرة الاحتلال التركي، وفي مقدمتها مؤسسة البريد والبرق التركية (PTT)، ما زالت متوقفة نتيجة مغادرة موظفيها الأتراك إلى الداخل التركي، بالإضافة إلى توقف الخدمات التي تقدمها ما تسمى «المجالس المحلية»، والتي تتبع فعلياً لأنقرة واسمياً لما يدعى «الحكومة المؤقتة» المعارضة الموالية لإدارة أردوغان.

 

وذكرت المصادر أن معظم المعابر والبوابات الحدودية عادت إلى العمل، ولو بشكل محدود بفعل التدقيق كثيراً في هوية العابرين لها، بعد إغلاقها لأيام، مثل معبر الراعي الحدودي مع تركيا بريف جرابلس، ومعبر باب الهوى في ريف إدلب الشمال، والذي يتبع من الطرف السوري لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بواجهته الحالية التي تدعى «هيئة تحرير الشام»، علاوة على معبري الغزاوية ودير بلوط، اللذين يربطان إدلب بريف حلب الشمالي، على حين لا يزال معبرا الحمام شمال عفرين وبوابة السلامة شمال إعزاز خارج الخدمة.

 

المصادر ذكرت أن حملات الدهم والاعتقال ما زالت مستمرة بحق المتهمين بإثارة المتظاهرين وتحريضهم على العلم التركي والنقاط العسكرية غير الشرعية لجيش الاحتلال التركي، بعدما جرى رصدهم والتعرف إليهم من خلال كاميرات المراقبة، وخصوصاً في مدينة عفرين، التي تجاوز عدد المعتقلين من المتظاهرين فيها حتى أمس ٣٠ معتقلاً، جلهم من الشباب، حيث شاركت ميليشيات «العمشات» و«الحمزات» الموالية لأنقرة، مع ما يسمى «الشرطة العسكرية»، التابعة لـ«المؤقتة» والممولة من الاستخبارات التركية في عمليات الاعتقال، بعدما نشرت حواجزها ومسلحيها في شوارع المدينة وعند مداخلها.

 

وأكثر ما أثار حنق السكان المحليين، حسب المصادر المحلية، إرغام بعض المعتقلين، الذين اقتيد معظمهم إلى مراكز التحقيق داخل تركيا، على الاعتذار للأتراك بطريقة مهينة على «التجاوزات» التي حصلت ضد إدارتهم وتقبيل العلم التركي عمداً، في شرائط مصورة جرى توزيعها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار الرأي العام المحلي ضد تركيا، وأجج من مشاعر كراهيتها، في ظل تواصل الانتهاكات بحق السوريين في ولايات تركية.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   